Трамп: Даже шпион в моем штабе не нашел сговора с Россией

Дональд Трамп (фото - Getty Images)

commenthover

По словам президента США, шпион проник в его предвыборный штаб в самом начале кампании, но о "сговоре с РФ" никогда не сообщал

Реклама

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявил, что тайный осведомитель ФБР, работавший в его предвыборном штабе в 2016 году, не обнаружил никакого "сговора с Россией". Об этом он написал в Twitter.

"Шпион был в самом начале кампании и все же никогда не сообщал о сговоре с Россией, потому что не было никакого сговора. Он был там только, чтобы шпионить по политическим причинам и помочь жуликоватой Хиллари выиграть..!", - написал Трамп.

Американский президент заявил, что за свои услуги осведомитель получил "огромные деньги".

Читайте также: Никакого сговора - Трамп о вмешательстве РФ в выборы президента

8 января 2018 года глава ЦРУ Майкл Помпео заявил, что вмешательство России внутренние дела США не ограничивается скандалом вокруг выборов американского президента в 2016 году, а происходит на протяжении десятилетий.