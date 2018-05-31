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31.05.2018, 22:35

Трамп допустил возможность нескольких встреч с Ким Чен Ыном

Трамп допустил возможность нескольких встреч с Ким Чен Ыном - Фото
Ким Чен Ын и Дональд Трамп (фото - KOCISGetty Images)

Президент США уверен в окончательном достижении мирного соглашения с КНДР

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Процесс переговоров с Северной Кореей затянется и потребуется не одна встреча с Ким Чен Ыном. Такое предположение высказал президент США Дональд Трамп, передает Reuters.

При этом Трамп уверен в окончательном достижении мирного соглашения с КНДР.

"Есть очень высокая вероятность, что это не будет достигнуто после одной встречи или двух или трех встреч. Но это произойдет в определенный момент", - отметил президент США.

Трамп подчеркнул, что вопрос может быть решен или "очень красиво и очень разумно", или же другим способом. "Это может стать тяжелым путем", - отметил он.

Трамп выразил уверенность, что Ким Чен Ын также заинтересован в мирном соглашении.

США и Северная Корея проводят подготовительные мероприятия к проведению саммита с участием глав двух держав, который назначен на 12 июня в Сингапуре.

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Теги: дональд трамп, ким чен ын
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