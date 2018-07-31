Трамп готов говорить с Ираном без условий, а у Тегерана оно есть

Дональд Трамп (фото - пресс-служба Белого дома)

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"Такие переговоры были бы полезны для страны, для них, для нас, и для всего мира", - заявил хозяин Белого дома

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Американский президент Дональд Трамп без предварительных условий готов встретиться с руководством Ирана "в любое время". Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с итальянским премьером Джузеппе Конте в Вашингтоне, передает канал CNN.

"Конечно, я бы встретился с Ираном, если они захотят этого. Не знаю, готовы ли они к этому, потому как в последнее время у нас с ними тяжко... Я не делаю это с позиций силы или слабости. Я просто считаю, что разговор - это то, что нужно. Если у нас получится прийти к чему-то существенному, а не просто тратить бумагу, как было в прошлом, то я "за". Верю, что в конце концов они захотят встретиться", - сказал президент США.

Трамп заверил, что не станет требовать "никаких предварительных условий" и будет готов к встрече, как только к ней будет готов Иран.

В Тегеране уже отреагировали и сообщили, что условием для встречи с их стороны будет подтверждение, что США все-таки привержены ядерной сделке, а не вышли из нее, как того пожелал хозяин Белого дома.

Советник президента Ирана Хамид Абуталеби пишет в Twitter, что "шаг за шагом вымостить разбитую сельскую дорогу переговоров между Ираном и Америкой" можно лишь с "уважением прав иранской нации, снижением враждебности".

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В последние недели отношения Ирана и США снова ухудшились на фоне перепалок руководства стран в Twitter. Рухани обвинил президента США в подрывной деятельности в Иране и заявил, что тот "играет с огнем", на что Трамп предостерег: "Не угрожай США снова или ты встретишься с последствиями, от каких в истории страдали немногие".

Спикер иранского парламента назвал заявление Трампа "словами того, кто создает проблемы", а иранский глава МИД Джавад Зариф сказал, что "не впечатлен: ранее мир слышал еще более резкие, но пустые угрозы".

Иран может столкнуться с восстановлением санкций США после того, как в мае Трамп решил выйти из многосторонней сделки с Тегераном насчет иранской ядерной программы. С тех пор, по словам спикеров из страны, там якобы наращивают объемы обогащения урана.

27 июля ABC News сообщило, что США, Австралия и Британия могут готовить военную операцию по бомбардировке ядерных объектов Ирана.