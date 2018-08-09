Трамп готов идти на допрос к Мюллеру, но на своих условиях - NYT

Дональд Трамп (фото - пресс-служба НАТО)

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Команда юристов американского президента Дональда Трампа отвергла условия спецпрокурора США Роберта Мюллера по допросу о вмешательстве РФ выборы США

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Юристы из команды президента США Дональда Трампа не приняли условия допроса о влиянии РФ на выборы 2016 года, которые предложил спецпрокурор Роберт Мюллер и хотят провести интервью с ограниченными возможностями для вопросов. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники.

Согласно сообщению, личный юрист главы Белого дома Джей Секуло отказался комментировать содержание запроса на интервью с американским президентом.

В свою очередь, главный адвокат президента США в этом деле Руди Джулиани сказал, что Белый дом уже предоставил все необходимые документы.

"Мы повторяем то, что говорили несколько месяцев. Настало время, когда офис спецпрокурора Мюллера должен сделать запрос без дальнейшего промедления", - отметил он.

CNN сообщает, что Джулиани не назвал даты возможной встречи, но дал понять, что она состоится в ближайшее время, чтобы это не затягивалось до выборов в Конгресс, которые пройдут в ноябре.

"Это должно быть завершено до 1 сентября", - сказал адвокат.

Переговоры об условиях допроса между юристами Трампа и командой спецпрокурора Мюллера длились восемь месяцев.

"Адвокаты Трампа напрямую не отклонили возможность интервью, но предложили в ответ интервью в более узком формате", - сказано в материале NYT.

Ранее NYT писал, что у Мюллера к Трампу есть по меньшей мере 40 вопросов, которые касаются вмешательства России. Сам Трамп назвал "позорным", что список этих вопросов стал известен СМИ.

2 мая 2018 года сообщалось, что Мюллер может вызвать президента США в суд, если тот откажется давать показания перед командой юристов спецпрокурора по делу о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.