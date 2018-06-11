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11.06.2018, 07:55

Трамп любит рвать документы на кусочки - Politico

Трамп любит рвать документы на кусочки - Politico - Фото
Дональд Трамп (фото - Getty Images)

У президента США есть привычка рвать все бумаги, но они должны храниться в архиве, поэтому сотрудникам администрации приходится все склеивать

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Президент США Дональд Трамп обычно рвет все документы, в том числе важные. Поскольку по закону любые записи президента отправляются в национальный архив, сотрудники Белого дома вынуждены склеивать обрывки бумаг, пишет Politico.

"У нас есть прозрачная липкая лента. Вы находите кусочки, склеиваете их и потом отдаете обратно", - рассказал один из сотрудников администрации Соломон Ларти, который впервые за 30 лет работы столкнулся с такими обязанностями. 

Склеивать приходится газеты, на которых Трамп делал пометки, приглашения, письма. 

"Я смотрю на своего директора и говорю: "Ребята, вы серьезно?". Мы получаем больше 60 тысяч в год, нам нужно делать гораздо более важные вещи, чем это. Это выглядит, как низшая форма работы, которую можно делать", - рассказал сотрудник администрации Реджинальд Янг-младший.

У Трампа эту привычку президента никак не прокомментировали. 

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Теги: дональд трамп, белый дом, рвать бумаги
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