Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
25.06.2018, 06:45

Трамп: Мигранты вторгаются в США и их надо депортировать без суда

Трамп: Мигранты вторгаются в США и их надо депортировать без суда - Фото
Дональд Трамп (скриншот видео)

Президент США считает, что впускать в Соединенные Штаты нужно только тех, кто поможет "сделать Америку снова великой"

Реклама
Реклама

Президент США Дональд Трамп заявил, что мигранты "вторгаются в страну" и считает, что их без суда нужно депортировать обратно. Об этом президент написал в Twitter.

"Мы не можем позволить, чтобы все эти люди вторглись в нашу страну. Если кто-то приезжает, мы должны немедленно без суда, отправлять их обратно, откуда они приехали. (...) Над нашей иммиграционной политикой смеется весь мир, она очень нечестная по отношению к тем людям, которые прошли через систему легально и ждут в очереди годами", - написал Трамп. 

Иммиграционная система должна основываться на заслугах, считает американский президент: "Нам нужны люди, которые помогут сделать Америку снова великой". 

20 июня под давлением мировой общественности Трамп подписал указ, запрещающий отнимать детей у нелегальных мигрантов, задержанных на границе.

В 2018 году Трамп объявил политику "нулевой толерантности" в отношении нелегалов. За последние несколько недель власти США разместили в специальных центрах или патронатных семьях более 2300 детей нелегальных мигрантов.

В период с 19 апреля по 31 мая власти США разделили 1995 детей с их родителями, которых задержали на границе с Мексикой за нелегальное пересечение. 

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: дональд трамп, мигранты, депортация, вторжение в страну
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Дональд Трамп заявил, что прекратит разделять семьи мигрантов
Мир Дональд Трамп заявил, что прекратит разделять семьи мигрантов
Папа римский Франциск назвал политику Трампа "аморальной"
Мир Папа римский Франциск назвал политику Трампа "аморальной"
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 