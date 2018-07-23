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23.07.2018, 23:16

Трамп может лишить экс-глав спецслужб допуска к секретам

Трамп может лишить экс-глав спецслужб допуска к секретам - Фото
Фото: Getty Images

Лишиться допуска к секретной информации могут Джон Бреннан, Джеймс Коми и другие бывшие официальные лица

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В Белом доме 23 июля заявили, что рассматривается возможность лишения допуска к секретным сведениям шестерых бывших сотрудников разведки и правоохранительных органов, в том числе экс-директора ЦРУ Джона Бреннана и экс-главу ФБР Джеймса Коми. Об этом сообщает Голос Америки.

"Президент обдумывает возможность лишить допуска не только Бреннана, но и Коми, Хейдена, Клэппера, Райс и Маккейба", – сказала журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Имеются в виду бывший директор АНБ Майкл Хейден, бывший директор Национальной разведки Джеймс Клэппер, бывший советник по национальной безопасности Сюзан Райс и бывший замдиректора ФБР Эндрю Маккейб.

23 июля сообщалось, что экс-старший советник Дональда Трампа Стив Бэннон заявил о намерении создать фонд для финансирования правых популистов, что приведет к "правой революции" в Европе.

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Теги: дональд трамп, спецслужбы, фбр, цру, анб
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