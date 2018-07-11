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11.07.2018, 12:08

Мы защищаем Германию от России, а они с ней торгуют - Трамп

Мы защищаем Германию от России, а они с ней торгуют - Трамп - Фото
Дональд Трамп (фото - пресс-служба НАТО)

Американский президент не упоминал конкретно газопровод Северный поток-2, однако "похоже, вел речь об этом", пишет Associated Press

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Из-за проекта нового газопровода РФ Северный поток-2 Германия оказалась "полностью под контролем" и "в плену у России" по части энергобезопасности страны. Такое мнение выразил во время завтрака с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом на полях саммита Альянса президент США Дональд Трамп.

Он посетовал на то, что "США защищают Германию", а немцы в это же время заключают энергетические сделки с Москвой "на многие миллиарды долларов".

Американский лидер не упоминал конкретно газопровод СП-2.

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"Предполагается, что мы должны защищать вас от России, тогда как вы заключаете с ней эту сделку", - сказал Трамп.

Столтенберг в ответ на это ничего конкретного не ответил, но сообщил, что страны-члены НАТО "могут работать сообща, несмотря на из различия".

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Теги: дональд трамп, нато, северный поток-2, заложники, энергобезопасность
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