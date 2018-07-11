Мы защищаем Германию от России, а они с ней торгуют - Трамп

Дональд Трамп (фото - пресс-служба НАТО)

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Американский президент не упоминал конкретно газопровод Северный поток-2, однако "похоже, вел речь об этом", пишет Associated Press

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Из-за проекта нового газопровода РФ Северный поток-2 Германия оказалась "полностью под контролем" и "в плену у России" по части энергобезопасности страны. Такое мнение выразил во время завтрака с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом на полях саммита Альянса президент США Дональд Трамп.

Он посетовал на то, что "США защищают Германию", а немцы в это же время заключают энергетические сделки с Москвой "на многие миллиарды долларов".

Американский лидер не упоминал конкретно газопровод СП-2.

Bilateral Breakfast with NATO Secretary General in Brussels, Belgium... pic.twitter.com/l0EP3lzhCM — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 липня 2018 р.

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"Предполагается, что мы должны защищать вас от России, тогда как вы заключаете с ней эту сделку", - сказал Трамп.

Столтенберг в ответ на это ничего конкретного не ответил, но сообщил, что страны-члены НАТО "могут работать сообща, несмотря на из различия".