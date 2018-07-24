Трамп: На выборах в Конгресс РФ попытается помочь демократам

Дональд Трамп (фото - пресс-служба НАТО)

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Действующий президент США считает, что ведет жесткую политику по отношению к России

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Россия будет пытаться помочь Демократической партии США на выборах в Конгресс в ноябре 2018 года. Об этом написал в Twitter президент США Дональд Трамп.

"Я очень обеспокоен, что Россия будет сильно бороться, чтобы повлиять на будущие выборы. Учитывая тот факт, что ни один президент не был более жестким с Россией, чем я, они будут очень сильно проталкивать демократов. Они определенно не хотят Трампа", - написал президент.

Демократической партии необходимо еще два места, чтобы получить большинство в Сенате, и еще 23 места - чтобы взять под контроль Палату представителей.

Власти США неоднократно высказывали предположение, что Россия попытается вмешаться в выборы в Конгресс США. В Москве это отвергали.

В январе 2017 американские спецслужбы заявили, что президент России Владимир Путин приказал осуществить кампанию влияния на выборы в США в 2016 году, чтобы, в частности, подорвать веру в демократический процесс и увеличить шансы на победу представлявшего Республиканскую партию Трампа, дискредитируя кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.