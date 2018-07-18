Трамп намеренно обвинил 12 россиян перед встречей с Путиным - СМИ

Президент США Дональд Трамп решил обнародовать новые обвинения по делу о вмешательстве в выборы в США перед встречей со своим российским коллегой Владимиром Путиным - чтобы укрепить сови позиции на переговорах. Об этом сообщать Bloomberg.
Заместитель министра юстиции Род Розенстайн предложил Трампу выбор: рассказать о 12 подозреваемых ГРУшниках до или после встречи с Путиным. Трамп выбрал до.
Розенстайн, советуясь с президентом, якобы руководствовался соображениями национальной безопасности. В Министерстве юстиции отказались комментировать.
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13 июля Министерство юстиции США опубликовало список имен 12 человек, которые, по мнению ведомства, являются сотрудниками ГРУ генштаба Вооруженных сил России и ответственны за вмешательство в президентские выборы США в 2016 году.