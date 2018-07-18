Трамп намеренно обвинил 12 россиян перед встречей с Путиным - СМИ

Дональд Трамп (фото - пресс-служба НАТО)

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По информации Bloomberg﻿, у Трампа был выбор, когда США заявят о том, что во вмешательстве в выборы обвиняют 12 ГРУшников

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Президент США Дональд Трамп решил обнародовать новые обвинения по делу о вмешательстве в выборы в США перед встречей со своим российским коллегой Владимиром Путиным - чтобы укрепить сови позиции на переговорах. Об этом сообщать Bloomberg.

Заместитель министра юстиции Род Розенстайн предложил Трампу выбор: рассказать о 12 подозреваемых ГРУшниках до или после встречи с Путиным. Трамп выбрал до.

Розенстайн, советуясь с президентом, якобы руководствовался соображениями национальной безопасности. В Министерстве юстиции отказались комментировать.

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13 июля Министерство юстиции США опубликовало список имен 12 человек, которые, по мнению ведомства, являются сотрудниками ГРУ генштаба Вооруженных сил России и ответственны за вмешательство в президентские выборы США в 2016 году.