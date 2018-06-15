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15.06.2018, 22:34

Трамп назвал "несправедливым" арест Манафорта

Трамп назвал "несправедливым" арест Манафорта - Фото
Дональд Трамп (скриншот из видеозаписи)

Президент США считает приговор суда своему экс-советнику слишком жестким

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Президент США Дональд Трамп назвал "несправедливым" решение суда о взятии под стражу бывшего советника его предвыборной кампании Пола Манафорта. Об этом Трамп написал в Twitter.

"Ого, какой жесткий приговор для Пола Манафорта, который представлял Рональда Рейгана, Боба Доула и многих других топ-политиков и их кампании. Я не знал, что Манафорт возглавлял мафию. А как насчет Коми и продажной Хиллари? Очень несправедливо!" - написал Трамп.

15 июня суд в Вашингтоне принял решение о взятии под стражу Манфорта.

8 июня спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследующий возможное вмешательство РФ в американские выборы, выдвинул новые обвинения против Манафорта и его подчиненного Константина Килимника. Обвинительный акт касается дела об отмывании денег Манафортом, и обвиняет его и Килимника в препятствовании правосудию.

В конце зимы 2018-го против Манафорта и его помощника Ричарда Гейтса выдвинули обвинения в уклонении от налогов на доходы, полученные в Украине при Януковиче. В США Манафорта обвиняют по 12 пунктам, в том числе в заговоре против государства и отмывании денег. Он не признает себя виновным. Попытка опротестовать расследование спецпрокурора Мюллера была неудачной.

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Теги: дональд трамп, пол манафорт
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