Трамп назвал "несправедливым" арест Манафорта

Дональд Трамп (скриншот из видеозаписи)

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Президент США считает приговор суда своему экс-советнику слишком жестким

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Президент США Дональд Трамп назвал "несправедливым" решение суда о взятии под стражу бывшего советника его предвыборной кампании Пола Манафорта. Об этом Трамп написал в Twitter.

"Ого, какой жесткий приговор для Пола Манафорта, который представлял Рональда Рейгана, Боба Доула и многих других топ-политиков и их кампании. Я не знал, что Манафорт возглавлял мафию. А как насчет Коми и продажной Хиллари? Очень несправедливо!" - написал Трамп.

15 июня суд в Вашингтоне принял решение о взятии под стражу Манфорта.

8 июня спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследующий возможное вмешательство РФ в американские выборы, выдвинул новые обвинения против Манафорта и его подчиненного Константина Килимника. Обвинительный акт касается дела об отмывании денег Манафортом, и обвиняет его и Килимника в препятствовании правосудию.

В конце зимы 2018-го против Манафорта и его помощника Ричарда Гейтса выдвинули обвинения в уклонении от налогов на доходы, полученные в Украине при Януковиче. В США Манафорта обвиняют по 12 пунктам, в том числе в заговоре против государства и отмывании денег. Он не признает себя виновным. Попытка опротестовать расследование спецпрокурора Мюллера была неудачной.