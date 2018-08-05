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05.08.2018, 10:04

Трамп назвал страны, которые вмешиваются в дела США

Трамп назвал страны, которые вмешиваются в дела США - Фото
Дональд Трамп (фото - gettyimages.com)

Президент США подчеркнул, что необходимо "остановить вмешательство и всех тех, кто атакует" страну

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Россия, Китай и, возможно, Северная Корея вмешиваются в дела США. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время речи в американском штате Огайо, передает NBC.

"Мы должны остановить вмешательство и всех тех, кто атакует нас. И их много. Тут и Россия, и Китай. У нас все хорошо с Северной Кореей, но и они, вероятно, делают тоже самое", - заявил Трамп.

Он предположил, что число подобных действий может возрасти из-за экономического роста страны.

30 июля 2018 года Трамп заявил, что санкции против России останутся в том виде, в котором они есть сейчас.

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Теги: Россия, Китай, дональд трамп, кндр, вмешательство
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