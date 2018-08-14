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14.08.2018, 17:23

Трамп назвал свою экс-советницу "собакой"

Трамп назвал свою экс-советницу "собакой" - Фото
Омароса Маниголт-Ньюман (справа) Фото: gettyimages.com

Многих комментаторов в Twitter Трампа возмутило то, что президент США назвал "цветную женщину" собакой

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Глава США Дональд Трамп назвал свою бывшую советницу Омаросу Маниголт-Ньюман, которая тайно записывала разговоры в Белом доме, "собакой" и поблагодарил главу администрации президента Джона Келли за ее "оперативное увольнение". Об этом Трамп написал в своем Twitter.

«Когда вы уступаете сумасшедшей, оплакивающей свою жалкую жизнь, и даете ей работу в Белом доме, я был уверен, что это не сработает. Отличная работа генерала Келли, который оперативно уволил эту собаку!» — написал Трамп.

Многих комментаторов в Twitter Трампа возмутило то, что президент США назвал "цветную женщину" собакой. Они обвинили его в расизме и сексизме.

Недавно Маниголт-Ньюман заявила, что тайно записывала разговоры в Белом доме. В частности, она записывала разговоры в ситуационной комнате, куда запрещено приносить телефоны и записывающие устройства.

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Теги: собака, дональд трамп, расизм, сексизм, Омароса Маниголт-Ньюман
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