Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
06.08.2018, 10:26

Трамп назвал "тотально законной" встречу с россиянами в 2016 году

Трамп назвал "тотально законной" встречу с россиянами в 2016 году - Фото
Дональд Трамп (фото - пресс-служба НАТО)

Речь идет о визите в июне 2016-го россиян в Нью-Йорк, где они якобы предлагали кандидату-республиканцу компромат на соперницу по выборам - Клинтон

Реклама
Реклама

Дональд Трамп-младший, сын будущего американского президента Дональда Трампа, 9 июня 2016 года встречался с российским юристом Натальей Весельницкой в Нью-Йорке ради "получения информации о противнике" - конкуренте по предвыборной гонке от демократов Хиллари Клинтон. Это хозяин Белого дома признал у себя в Twitter.

"Фейковые новости сообщили о полнейшем вздоре, что меня, мол, беспокоит встреча моего замечательного сына Дональда в Trump Tower. Это была встреча для получения информации о сопернике, тотально законная. Подобные встречи постоянно происходят в политике - и эта ни к чему не привела. Я не знал об этом!" - воскликнул Трамп.

Обстоятельства этой встречи и то, о чем на ней договорились с россиянами, расследует спецпрокурор США Роберт Мюллер. Сам Трамп практически ежедневно в своих твитах называет расследование "охотой на ведьм", а Кремль отрицает, что вмешивался в выборы президента США.

"Почему же Мюллер и 17 разгневанных демократов (офис спецпрокурора, - ред.) не обеспокоены фейковыми досье и всей той ложью, которая исходит от ФБР и Минюста? Это самая односторонняя охота не ведьм в истории нашей страны", - заявил он.

В начале расследования Мюллера сын президента утверждал, что беседовал с российским юристом насчет усыновления детей из РФ американцами, но затем сознался, что на встрече ему хотели предложить данные о Клинтон.

Читайте также: Российское дело: юрист Трампа сделал взаимоисключающие заявления

27 июля экс-юрист Трампа Майкл Коэн заявил, что тот заранее знал о встрече сына, зятя и главы предвыборного штаба с россиянами в июне 2016 года, и готов свидетельствовать против хозяина Белого дома спецпрокурору Роберту Мюллеру. Последний расследует вмешательство РФ в президентские выборы США.

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Дональд Трамп-младший, дональд трамп, компромат, хиллари клинтон, 9 июня 2016 года
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
"Беженцы Третьей мировой": в пустыне США найдены 11 детей - фото
Мир "Беженцы Третьей мировой": в пустыне США найдены 11 детей - фото
Госдеп вызвал дипломата РФ из-за вмешательства Кремля в дела США
Мир Госдеп вызвал дипломата РФ из-за вмешательства Кремля в дела США
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 