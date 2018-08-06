Трамп назвал "тотально законной" встречу с россиянами в 2016 году

Дональд Трамп (фото - пресс-служба НАТО)

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Речь идет о визите в июне 2016-го россиян в Нью-Йорк, где они якобы предлагали кандидату-республиканцу компромат на соперницу по выборам - Клинтон

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Дональд Трамп-младший, сын будущего американского президента Дональда Трампа, 9 июня 2016 года встречался с российским юристом Натальей Весельницкой в Нью-Йорке ради "получения информации о противнике" - конкуренте по предвыборной гонке от демократов Хиллари Клинтон. Это хозяин Белого дома признал у себя в Twitter.

"Фейковые новости сообщили о полнейшем вздоре, что меня, мол, беспокоит встреча моего замечательного сына Дональда в Trump Tower. Это была встреча для получения информации о сопернике, тотально законная. Подобные встречи постоянно происходят в политике - и эта ни к чему не привела. Я не знал об этом!" - воскликнул Трамп.

Обстоятельства этой встречи и то, о чем на ней договорились с россиянами, расследует спецпрокурор США Роберт Мюллер. Сам Трамп практически ежедневно в своих твитах называет расследование "охотой на ведьм", а Кремль отрицает, что вмешивался в выборы президента США.

"Почему же Мюллер и 17 разгневанных демократов (офис спецпрокурора, - ред.) не обеспокоены фейковыми досье и всей той ложью, которая исходит от ФБР и Минюста? Это самая односторонняя охота не ведьм в истории нашей страны", - заявил он.

В начале расследования Мюллера сын президента утверждал, что беседовал с российским юристом насчет усыновления детей из РФ американцами, но затем сознался, что на встрече ему хотели предложить данные о Клинтон.

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27 июля экс-юрист Трампа Майкл Коэн заявил, что тот заранее знал о встрече сына, зятя и главы предвыборного штаба с россиянами в июне 2016 года, и готов свидетельствовать против хозяина Белого дома спецпрокурору Роберту Мюллеру. Последний расследует вмешательство РФ в президентские выборы США.