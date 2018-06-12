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12.06.2018, 14:43

Трамп не достиг прогресса в переговорах с Кимом - дипломат Макфол

Трамп не достиг прогресса в переговорах с Кимом - дипломат Макфол - Фото
Майкл Макфол (фото - U.S. Embassy Moscow/Facebook)

Экс-посол США в РФ Макфол считает, что переговорщикам Трампа не удалось добиться в Сингапуре видимых результатов

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Бывший посол США в России Майкл Макфол считает, что переговоры в Сингапуре не принесли видимых результатов. Об этом он написал в Twitter.

Как считает Макфол, переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына не продвинулись и не приблизили ядерное разоружение ближе, чем было достигнуто на апрельских переговорах.

"Они даже не смогли добиться, чтобы Северная Корея назвала переговорщика для госсекретаря Помпео. Надеюсь, будущие саммиты достигнут более ощутимых результатов", - отметил экс-дипломат. 

Сегодня, 12 июня, Дональд Трамп и Ким Чен Ын во время двустороннего исторического саммита в Сингапуре заявили о подписании совместного документа о денуклеаризация Корейского полуострова под гарантии США.

Также Трамп пообещал приостановить традиционные военные учения с Южной Кореей, пока переговоры о ядерном разоружении КНДР продвигаются в правильном направлении. 

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Теги: дональд трамп, ким чен ын, майкл макфол, переговоры трампа и кима
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