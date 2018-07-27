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27.07.2018, 20:45

Белый дом прокомментировал возможность визита Трампа в Россию

Белый дом прокомментировал возможность визита Трампа в Россию - Фото
Дональд Трамп (фото - пресс-служба НАТО)

Президент США не имеет ничего против визита в Москву

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Президент США Дональд Трамп открыт для посещения Москвы, если получит официальное приглашение. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает Reuters.

По словам Сандерс, Трамп с нетерпением ждет приезда президента РФ Владимира Путина в Вашингтон в 2019 году, а также готов посетить Москву после получения официального приглашения. 

Сегодня, 27 июля, глава Пентагона Джим Мэттис также заявил, что рассматривает возможность организации первых за много лет переговоров между министрами обороны США и России.

19 июля пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Трамп приглашает Путина посетить Вашингтон осенью. Помощник президента РФ Юрий Ушаков не исключил, что такая встреча может состояться на полях саммита G20 в Аргентине или на других международных форумах, где Путин и Трамп будут принимать участие.

25 июля в Белом доме заявили, что следующие переговоры между Трампом и Путиным в 2018 году не состоятся из-за расследования специального прокурора Роберта Мюллера возможного сговора представителей штаба Трампа с Россией. 

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Теги: дональд трамп, владимир путин
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