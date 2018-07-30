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30.07.2018, 06:56

Трамп обвинил Мюллера в конфликте интересов

Трамп обвинил Мюллера в конфликте интересов - Фото
Дональд Трамп (фото - gettyimages.com)

Президент США заявил, что имел со спецпрокурором Робертом Мюллером "очень плохие деловые отношения"

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Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 30 июля, уточнил свои обвинения в конфликте интересов в адрес спецпрокурора Роберта Мюллера, который занимается предполагаемыми связями с Россией предвыборного штаба миллиардера во время президентской кампании 2016 года. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Трамп у себя в Twittet посвятил Мюллеру ряд записей, в которых поставил под вопрос благонадежность Мюллера, а также заявил, что имел "очень плохие противоречивые деловые отношения" с Мюллером.

Ранее Трамп уже делал намеки на предполагаемый конфликт интересов у Мюллера, однако первые подробности обнародовал только сейчас.

"Намерен ли Роберт Мюллер когда-нибудь раскрыть свой конфликт интересов с президентом Трампом, в том числе главное - то, что у нас были очень плохие противоречивые отношения, и я отклонил его кандидатуру на пост главы ФБР (за день до назначения его спецпрокурором), а Коми - его близкий друг", - написал Трамп, имея в виду Джеймса Коми, который был уволен с поста директора ФБР в мае 2017 года и который не раз критически высказывался в адрес Трампа.

2 мая 2018 года сообщалось, Мюллер может вызвать президента США в суд, если тот откажется давать показания перед командой юристов спецпрокурора.

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Теги: Джеймс Коми, Роберт Мюллер, дональд трамп
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