Трамп обвинил Twitter в негласной блокировке республиканцев

Дональд Трамп Фото: Getty Images

commenthover

Представители соцсети отрицают

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Президент США Дональд Трамп обвинил социальную сеть Twitter в ограничении просмотров страниц известных республиканцев и обещал провести расследование по этому поводу.

Доказательств своего утверждения он не привел.

"Twitter ведет скрытую блокировку видных республиканцев. Нехорошо. Мы незамедлительно изучим эту дискриминационную и незаконную практику", – написал президент в своем микроблоге.

"Скрытая" или "негласная" блокировка включает ограничение видимости пользователей при поиске, особенно через автозаполняемую поисковую строку в интерфейсе Twitter.

Скрытым блокировкам подвергаются аккаунты главы Национального комитета Республиканской партии Ронны Макдэниел и других известных республиканцев, в том числе официального представителя Дональда Трампа-младшего, передает Голос Америки со ссылкой на журнал Vice.

"Мысль о том, что социальные сети могут подавлять определенные политические взгляды, должна беспокоить каждого американца. Twitter обязан разъяснить общественности, что на самом деле происходит", – написала Макдэниел.

Компания не стала комментировать твит Трампа, однако ее официальный представитель заявил, что скрытыми блокировками она не занимается.

"Мы знаем, что некоторые аккаунты не попадают автоматически в нашу поисковую строку, и готовим обновление, чтобы решить эту проблему", – заявил представитель компании, добавив, что используемая технология базируется на пользовательском поведении, а не на политических взглядах.