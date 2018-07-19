Трамп отказал Путину, но отметил его искренность

Дональд Трамп (фото - пресс-служба НАТО)

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Россиянам не позволят допрашивать американских чиновников

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Президент США Дональд Трамп отказался от предложения президента РФ Владимира Путина о допросе российскими следователями американских граждан, которых Москва подозревает в противоправной деятельности в РФ. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Сары Сандер.

"Это предложение было искренне сделано президентом Путиным, но президент Трамп отклоняет его. Мы надеемся, президент Путин позволит 12 россиянам приехать в Соединенные Штаты, чтобы доказать их вину или невиновность", - отметила Сандерс.

Ранее сегодня, 19 июля, сообщалось, что Госдеп США и администрация президента Трампа выразили противоположные мнения по поводу предложения Путина предоставить доступ к 12 офицерам ГРУ РФ, обвиняемым во вмешательстве в выборы 2016 года, в обмен на допрос нескольких американцев российскими прокурорами, которые преследуют критика Кремля Уильяма Браудера.

В России главу фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера заочно дважды приговорили к тюремным срокам. В 2013 году - на 9 лет заключения за мошенничество и неуплату налогов, а в 2017-ом - на 9 лет по делу о преднамеренном банкротстве.