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18.07.2018, 11:46

Трамп отмахнулся от обвинений в "предательстве" в пользу России

Трамп отмахнулся от обвинений в "предательстве" в пользу России - Фото
Дональд Трамп (фото - пресс-служба НАТО)

Американский лидер отверг обвинения критиков, заявил, что просто печется о безопасности США, и сказал, что с ядерной страной Россией лучше дружить

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Хозяин Белого дома Дональд Трамп заявил, что у него нет "пророссийской" направленности, а есть лишь желание обезопасить США от угроз - в том числе и со стороны России. Об этом он сообщил на канале Fox News, обсуждая шквал критики, который обрушился на него после совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции в Хельсинки.

"Я не пророссийский, не про-какой-то-там-еще. Я просто хочу, чтобы эта страна была в безопасности... Знаете, Россия и США контролируют 90% ядерного оружия и подружиться с Россией - не только по этой причине - было бы хорошо, а не плохо", - сказал он.

Когда у Трампа спросили, считает ли он Россию самым опасным противником Америки, тот ответил, что не хочет даже использовать слово "противник".

"Мы все можем работать вместе. Чтобы у нас все было круто. У всех все может быть хорошо, и мы можем жить в мире", - добавил он.

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Также Трамп заявил, что во Второй мировой "Россия потеряла 50 млн человек и помогла нам победить в войне". "Я тут говорил как-то себе: "А Россия таки реально помогла нам", - добавил он.

Американский лидер отметил, что у РФ "очень мощная" армия, но тут же добавил, что ее экономика весьма слабая.

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Теги: дональд трамп, владимир путин, обвинения, хельсинки
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