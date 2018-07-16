Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
16.07.2018, 18:51

Трамп: Отношения с Россией изменились четыре часа назад

Трамп: Отношения с Россией изменились четыре часа назад - Фото
Дональд Трамп Фото: скриншот с видео

В сегодняшнем заявлении перед встречей с Путиным тет-а-тет Трамп сказал, что рассчитывает на "экстраординарные отношения" с РФ

Реклама
Реклама

Президент США Дональд Трамп на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции после встречи американской и российской делегаций заявил, что плохие отношения США и РФ "изменились четыре часа назад". Об этом сообщает ВВС.

«Наши отношения никогда не были хуже, чем сейчас, но это изменилось примерно четыре часа назад», - сказал Трамп.

Он добавил, что «отказаться от участия (во встрече, - ред.) политически очень легко", но отметил, что предпочел рискнуть.

Трамп назвал сегодняшние переговоры «прямым, открытым, глубоко продуктивным диалогом».

«Разногласия между нашими странами хорошо известны, и мы с президентом Путиным подробно обсудили их сегодня», - сказал президент США.

Ранее Трамп неоднокартно отмечал, что выступает за улучшение отношений с РФ. В сегодняшнем заявлении перед встречей с Путиным тет-а-тет он сказал, что рассчитывает на "экстраординарные отношения" с РФ.

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: дональд трамп, владимир путин, встреча, саммит, отношения
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Советник Трампа едет в Москву договариваться о встрече с Путиным
Мир Советник Трампа едет в Москву договариваться о встрече с Путиным
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Заложники пещеры. Как спасали детей в Таиланде: инфографика
Заложники пещеры. Как спасали детей в Таиланде: инфографика
 