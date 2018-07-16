Трамп: Отношения с Россией изменились четыре часа назад

Дональд Трамп Фото: скриншот с видео

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В сегодняшнем заявлении перед встречей с Путиным тет-а-тет Трамп сказал, что рассчитывает на "экстраординарные отношения" с РФ

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Президент США Дональд Трамп на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции после встречи американской и российской делегаций заявил, что плохие отношения США и РФ "изменились четыре часа назад". Об этом сообщает ВВС.

«Наши отношения никогда не были хуже, чем сейчас, но это изменилось примерно четыре часа назад», - сказал Трамп.

Он добавил, что «отказаться от участия (во встрече, - ред.) политически очень легко", но отметил, что предпочел рискнуть.

Трамп назвал сегодняшние переговоры «прямым, открытым, глубоко продуктивным диалогом».

«Разногласия между нашими странами хорошо известны, и мы с президентом Путиным подробно обсудили их сегодня», - сказал президент США.

Ранее Трамп неоднокартно отмечал, что выступает за улучшение отношений с РФ. В сегодняшнем заявлении перед встречей с Путиным тет-а-тет он сказал, что рассчитывает на "экстраординарные отношения" с РФ.