Дональд Трамп подписал указ против разделения семей мигрантов

Дональд Трамп (скриншот из видеозаписи)

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Менее чем за две недели власти США разделили 1995 детей с родителями - за нелегальное пересечение границы с Мексикой

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Президент США Дональд Трамп подписал указ по проблеме иммиграции, призванный предотвратить разделение семей мигрантов на границе. Об этом сообщает Голос Америки.

"Мы намерены сохранить единство семей", - заявил президент в ходе совещания в Белом доме.

До этого поступили сообщения, что министр внутренней безопасности Кирстен Нилсен готовит президентский указ, поручающий ее ведомству отправлять задержанные на границе семьи под стражу вместе с детьми.

В период с 19 апреля по 31 мая власти США разделили 1995 детей с их родителями, которых задержали на границе с Мексикой за нелегальное пересечение.

Если ранее первое нелегальное пересечение границы трактовалось в США как административное нарушение, то теперь это уголовное преступление. Соответственно взрослым выдвигают обвинение в нелегальном пересечении границы, а их детей отбирают, считая их несовершеннолетними без сопровождения взрослых.

Дети содержатся внутри старого склада в Южном Техасе в помещениях, разделенных металлическими сетками, по 20 детей в помещении. Там никогда не выключается свет.

Члены Демократической партии и правозащитники критикуют "политику нулевой терпимости" Трампа.

20 июня Папа римский Франциск назвал американскую политику "нулевой терпимости" аморальной.