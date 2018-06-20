Дональд Трамп подписал указ против разделения семей мигрантов

Президент США Дональд Трамп подписал указ по проблеме иммиграции, призванный предотвратить разделение семей мигрантов на границе. Об этом сообщает Голос Америки.
"Мы намерены сохранить единство семей", - заявил президент в ходе совещания в Белом доме.
До этого поступили сообщения, что министр внутренней безопасности Кирстен Нилсен готовит президентский указ, поручающий ее ведомству отправлять задержанные на границе семьи под стражу вместе с детьми.
В период с 19 апреля по 31 мая власти США разделили 1995 детей с их родителями, которых задержали на границе с Мексикой за нелегальное пересечение.
Если ранее первое нелегальное пересечение границы трактовалось в США как административное нарушение, то теперь это уголовное преступление. Соответственно взрослым выдвигают обвинение в нелегальном пересечении границы, а их детей отбирают, считая их несовершеннолетними без сопровождения взрослых.
Дети содержатся внутри старого склада в Южном Техасе в помещениях, разделенных металлическими сетками, по 20 детей в помещении. Там никогда не выключается свет.
Члены Демократической партии и правозащитники критикуют "политику нулевой терпимости" Трампа.
20 июня Папа римский Франциск назвал американскую политику "нулевой терпимости" аморальной.