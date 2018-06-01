Трамп подтвердил встречу с Ким Чен Ыном в Сингапуре

Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин (фото - пресс-служба KOCIS)

commenthover

Официальный представитель Пхеньяна сегодня посетил Белый дом

Реклама

Реклама

Саммит с участием Дональда Трампа и Ким Чен Ына, запланированный на 12 июня в Сингапуре, состоится. Об этом президент США заявил после переговоров с северокорейским генералом в Белом доме Ким Ён Чолем, передает ВВС.

Он отметил, что Северная Корея не подтверждала высказанное желание осуществить денуклеаризацию.

29 мая 2018 года Чоль, которому формально запрещен въезд в США, вылетел в Штаты на переговоры с руководством страны насчет саммита 12 июня в Сингапуре. 31 мая он встретился в Нью-Йорке с госсекретарем США Майклом Помпео.

Последний раз официальный представитель Пхеньяна посещал Белый дом в 2000 году. Тогда президент Билл Клинтон встретился с северокорейским военачальником Чо Мён Роком, который передал ему письмо от тогдашнего лидера КНДР Ким Чен Ира.