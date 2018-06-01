Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
01.06.2018, 22:18

Трамп подтвердил встречу с Ким Чен Ыном в Сингапуре

Трамп подтвердил встречу с Ким Чен Ыном в Сингапуре - Фото
Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин (фото - пресс-служба KOCIS)

Официальный представитель Пхеньяна сегодня посетил Белый дом

Реклама
Реклама

Саммит с участием Дональда Трампа и Ким Чен Ына, запланированный на 12 июня в Сингапуре, состоится. Об этом президент США заявил после переговоров с северокорейским генералом в Белом доме Ким Ён Чолем, передает ВВС.

Он отметил, что Северная Корея не подтверждала высказанное желание осуществить денуклеаризацию.

29 мая 2018 года Чоль, которому формально запрещен въезд в США, вылетел в Штаты на переговоры с руководством страны насчет саммита 12 июня в Сингапуре. 31 мая он встретился в Нью-Йорке с госсекретарем США Майклом Помпео.

Последний раз официальный представитель Пхеньяна посещал Белый дом в 2000 году. Тогда президент Билл Клинтон встретился с северокорейским военачальником Чо Мён Роком, который передал ему письмо от тогдашнего лидера КНДР Ким Чен Ира.

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: дональд трамп, ким чен ын
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Помпео объяснил, почему отменили встречу Трампа с Ким Чен Ыном
Мир Помпео объяснил, почему отменили встречу Трампа с Ким Чен Ыном
Президент Южной Кореи подготовит Трампа к встрече с Ыном - СМИ
Мир Президент Южной Кореи подготовит Трампа к встрече с Ыном - СМИ
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 