Трамп поставил под сомнение долг НАТО защищать Черногорию

Президент США Дональд Трамп поставил под сомнение, что НАТО должно защищать такую "крошечную" страну, как Черногория. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.
Журналист Такер Карлсон спросил у Трампа, почему его сын должен защищать Черногорию от нападения. "У меня то же вопрос", - ответил президент.
"Черногория - это крошечная страна, где очень сильные люди и очень агрессивные люди, они могут стать агрессивные, и - поздравляю - вы в третьей мировой войне", - сказал Трамп.
При этом Трамп признал, что именно так устроен альянс и НАТО обязано защищать Черногорию. По мнению американского президента, вопрос в том, что все должны платить.
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Раньше Трамп уже говорил, что 91% расходов на безопасность Европы несут Соединенные Штаты, которые находятся за Атлантическим океаном.