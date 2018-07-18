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18.07.2018, 13:13

Трамп поставил под сомнение долг НАТО защищать Черногорию

Трамп поставил под сомнение долг НАТО защищать Черногорию - Фото
Дональд Трамп (фото - пресс-служба НАТО)

Президент США Дональд Трамп поднял вопрос о взносе стран в НАТО и сказал, что для него вопрос - почему надо защищать "крошечную страну"

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Президент США Дональд Трамп поставил под сомнение, что НАТО должно защищать такую "крошечную" страну, как Черногория. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

Журналист Такер Карлсон спросил у Трампа, почему его сын должен защищать Черногорию от нападения. "У меня то же вопрос", - ответил президент. 

"Черногория - это крошечная страна, где очень сильные люди и очень агрессивные люди, они могут стать агрессивные, и - поздравляю - вы в третьей мировой войне", - сказал Трамп. 

При этом Трамп признал, что именно так устроен альянс и НАТО обязано защищать Черногорию. По мнению американского президента, вопрос в том, что все должны платить. 

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Раньше Трамп уже говорил, что 91% расходов на безопасность Европы несут Соединенные Штаты, которые находятся за Атлантическим океаном.

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Теги: дональд трамп, нато, третья мировая война, черногория
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