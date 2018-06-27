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27.06.2018, 10:53

Трамп пригласил Юнкера в CША, но тот не спешит покупать билеты

Трамп пригласил Юнкера в CША, но тот не спешит покупать билеты - Фото
Дональд Трамп (фото - gettyimages.com)

Пока нет точной даты визита главы Еврокомиссии в США, отметили в пресс-службе ведомства

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Президент США Дональд Трамп направил официальное приглашение главе Европейской комиссии Жану-Клоду Юнкеру посетить Белый дом. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух официальных лиц ЕС.

Трамп отправил приглашение 22 июня, надеясь обсудить с главой Еврокомиссии вопросы торговли.

"Приглашение было организовано до того, как американский производитель мотоциклов Harley-Davidson объявил, что перенесет часть своего производства из США, чтобы избежать тарифов ЕС", - отмечается в сообщении.

Представитель пресс-службы Еврокомиссии заявил, что пока еще слишком рано покупать билеты для Юнкера.

В пресс-службе Еврокомиссии отметили, что пока нет даты визита президента в США.

26 июня 2018 года Трамп выразил недовольство планами мотоциклетной компании Harley-Davidson перенести за границу некоторые цеха, которые работают на экспорт в ЕС, чтобы уменьшить ответные ввозные пошлины.

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Теги: дональд трамп, Жан-Клод Юнкер
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