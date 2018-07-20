Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
20.07.2018, 06:23

Трамп пригрозил Путину стать его "худшим врагом", но при условии

Трамп пригрозил Путину стать его "худшим врагом", но при условии - Фото
Дональд Трамп и Владимир Путин (фото - пресс-служба Белого дома)

Президент США заявил, что хорошие отношения с Путиным и РФ - "это хорошо, а не плохо"

Реклама
Реклама

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что может стать худшим врагом президента РФ Владимира Путина "из всех, которые у него когда-либо были", если отношения между США и Россией не наладятся. Об этом он сказал в интервью CNBC.

Трамп считает, что хорошие отношения с Путиным и РФ - "это хорошо, а не плохо".

"Но если это не сработает, я буду худшим из врагов, которые у него когда-либо были", - отметил президент США.

По словам Трампа, он ведет себя жестко в отношениях с РФ, утверждая, что был "намного более жестким в отношении России, чем любой президент за многие годы".

Он напомнил о депортации 60 дипломатов РФ и санкциях против россиян и компаний.

"Посмотрите на все, что я сделал", - сказал Трамп, сравнив свою политику с бывшим президентом Баракой Обамой, которого он обвинил в мягком отношении к РФ.

Тема дня. Чем закончилась встреча Трампа и Путина: самое главное

16 июля 2018 года в Хельсинки состоялась двухчасовая встреча тет-а-тет Трампа и Путина. LIGA.net вела подробную хронику этого события.

Ранее сенатор-республиканец Джон Маккейн назвал выступление Трамп в Хельсинки "одним из самых позорных выступлений президентов США в истории", а саму встречу назвал "трагической ошибкой" Вашингтона. 

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: встреча трампа с путиным, барак обама, отношения сша и россии
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Мир по Дональду Трампу: как он выглядит и почему не работает
Мнение Мир по Дональду Трампу: как он выглядит и почему не работает
Реакция главы разведки США на приглашение Трампа к Путину: видео
Мир Реакция главы разведки США на приглашение Трампа к Путину: видео
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 