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Боты:
01.08.2018, 19:03

Трамп призвал Сешнса остановить расследование вмешательства РФ

Трамп призвал Сешнса остановить расследование вмешательства РФ - Фото
Трамп Дональд

Американский президент назвал это расследование "позором для США"

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Президент США Дональд Трамп призвал генпрокурора Джеффа Сешнса остановить расследование спецпрокурора Роберта Мюллера по российскому вмешательству в президентские выборы 2016 года. Об этом Трамп написал в Twitter.

"Это ужасная ситуация, и генеральный прокурор Джефф Сешнс должен остановить эту охоту на ведьм прямо сейчас, прекратив позорить нашу страну. Боб Мюллер полностью дискредитировал себя, и его "17 сердитых демократов", которые делают свою грязную работу, являются позором для США!" - написал Трамп.

В конце зимы 2018-го против Манафорта и его помощника Гейтса власти США выдвинули обвинения в уклонении от налогов на доходы, полученные в Украине при Януковиче. По данным расследующего "российское дело" Роберта Мюллера, Манафорт заработал в Украине за почти 10 лет более $60 млн, которые распределял по более чем 30 банковским счетам в трех странах. Его защита заявила, что "украинские олигархи требовали тайные платежи" 

Манафорта обвиняют по 18 пунктам, в том числе в заговоре против государства и отмывании денег. В совокупности ему грозит до 305 лет тюрьмы. Он не признает себя виновным, хотя попытка опротестовать расследование Мюллера была неудачной.

15 июня суд в Вашингтоне принял решение о взятии под стражу Манфорта. Президент США Дональд Трамп назвал решение суда "несправедливым". Манафорт ждал суда в тюрьме им. Уильяма Тюрсдейла в Александрии, штат Вирджиния. Процесс начался 31 июля.

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Теги: Роберт Мюллер, Джефф Сешнс, расследование, дональд трамп, вмешательство
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