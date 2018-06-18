Трамп раскритиковал СМИ - не видят прогресса в переговорах с КНДР

Дональд Трамп (фото - пресс-служба Белого дома)

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Президент США предупредил, что может возобновить учения с Южной Кореей

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Президент США Дональд Трамп раскритиковал американские СМИ за то, что они сговорились и не видят прогресс, которого он уже достиг в ходе переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном о денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом американский президент написал в своем Twitter.

"Забавно, что СМИ с "фейковыми новостями", координируясь друг с другом, любят порассуждать о том, что я якобы пошел на огромные уступки лишь потому, что "встретился" (с лидером КНДР Ким Чен Ыном - ред.)", - отметил президент США, добавив, что, напротив, уже добился очень многого от северокорейской стороны.

По его словам, перерыв в учениях- это его просьба из-за высокой стоимости и провокативности "военных игор", которые " создают отрицательную атмосферу во время честных переговоров".

"Но они могут возобновиться, если переговоры не приведут к успеху. Надеюсь, что такого не произойдет", - написал он.

12 июня президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам встречи с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном пообещал приостановить традиционные военные учения с Южной Кореей, пока переговоры о ядерном разоружении КНДР продвигаются в правильном направлении.