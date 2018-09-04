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04.09.2018, 06:59

Трамп: РФ и Иран совершат ошибку, если "бездумно" атакуют Идлиб

Трамп: РФ и Иран совершат ошибку, если "бездумно" атакуют Идлиб - Фото
Дональд Трамп (фото - Getty Images)

Президент США предостерег Дамаск, Тегеран и Москву о том, что из-за штурма последнего анклава сопротивления в Сирии могут быть "сотни тысяч жертв"

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Сирийский президент Башар Асад и его союзники "не должны опрометчиво атаковать" провинцию Идлиб — последний бастион вооруженного сопротивления режиму в стране, поскольку в ходе штурма могут быть убиты сотни тысяч людей. Об этом у себя в Twitter написал американский лидер Дональд Трамп.

"Россяине и иранцы совершат чрезвычайную гуманитарную ошибку, если примут участие в этой потенциальной человеческой трагедии. Сотни тысяч людей могут быть убиты. Не позволяйте этому случиться!" — призвал он.

Сирийские правительственные войска вместе с иностранными группами и ополчением готовят поэтапное наступление в северо-западной провинции Идлиб и прилегающих районах. Оно сначала развернется в южных и западных частях повстанческого анклава.

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На фоне этого ВМФ РФ вывел в Средиземное море самую мощную группировку боевых кораблей с начала активного вмешательства Кремля в войну в Сирии. Запад предупредил, что примет "ответные меры", если в Сирии снова применят химическое оружие.

Вчера, 3 сентября, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан признал, что Асад вместе с союзниками "выиграл гражданскую войну", но при этом "не выиграл мир", так как политическое решения ситуации не найдено.

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Теги: война в Сирии, башар асад, дональд трамп, оппозиция, Идлиб, штурм, бастион
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