Трамп: РФ и Иран совершат ошибку, если "бездумно" атакуют Идлиб

Дональд Трамп (фото - Getty Images)

Сирийский президент Башар Асад и его союзники "не должны опрометчиво атаковать" провинцию Идлиб — последний бастион вооруженного сопротивления режиму в стране, поскольку в ходе штурма могут быть убиты сотни тысяч людей. Об этом у себя в Twitter написал американский лидер Дональд Трамп.

"Россяине и иранцы совершат чрезвычайную гуманитарную ошибку, если примут участие в этой потенциальной человеческой трагедии. Сотни тысяч людей могут быть убиты. Не позволяйте этому случиться!" — призвал он.

President Bashar al-Assad of Syria must not recklessly attack Idlib Province. The Russians and Iranians would be making a grave humanitarian mistake to take part in this potential human tragedy. Hundreds of thousands of people could be killed. Don’t let that happen!