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30.07.2018, 22:58

Трамп: Санкции против России останутся без изменений

Трамп: Санкции против России останутся без изменений - Фото
Дональд Трамп (фото - пресс-служба НАТО)

В США работают над новым законопроектом об ограничительных мерах против России

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Президент США Дональд Трамп завил, что санкции против России останутся в том виде, в котором они есть сейчас. Об этом глава Белого дома сообщил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, передает CNN.

"Санкции против России останутся такими, какие они есть", - подчеркнул Трамп.

30 июля сообщалось, что американский сенатор от Республиканской партии и член комитета по иностранным делам Линдси Грэм заявил, что госсекретарь США Майк Помпео и члены Сената работают над новым законопроектом об ограничительных мерах против России. 

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Теги: дональд трамп, санкции
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