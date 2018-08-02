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02.08.2018, 09:25

Трамп сравнил экс-главу своего штаба Манафорта с Аль Капоне

Трамп сравнил экс-главу своего штаба Манафорта с Аль Капоне - Фото
Дональд Трамп (фото - пресс-служба НАТО)

Американский президент Дональд Трап считает, что к его бывшему технологу отношение хуже, чем к известному преступнику Альфонсе Капоне

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Президент США Дональд Трамп заявил, что люди относятся к бывшему главе его предвыборного штаба Полу Манафорту хуже, чем к гангстеру Аль Капоне. Об этом он написал в своем Twitter. 

"Посмотрим в историю, к кому относились хуже, легендарному главарю преступной группировки, убийце и "врагу общества номер один" Альфонсе Капоне или Полу Манафорту, политтехнологу и любимцу Рейгана и Доула, который сейчас содержится в одиночной камере, хотя не признан виновным ни в чем?" - задался вопросом американский лидер.  

Аль Капоне - представитель организованной преступности США эпохи Сухого закона и Великой депрессии, зародившейся там под влиянием итальянской мафии. Был гангстером, вел игорный бизнес, занимался сутенерством и благотворительностью. Действовал в 1920—1930-х годах в Чикаго. 

Читайте мнение: Дело Манафорта и его последствия для Украины 

В конце зимы 2018-го против Манафорта и его помощника Гейтса власти США выдвинули обвинения в уклонении от налогов на доходы, полученные в Украине при Януковиче. По данным расследующего "российское дело" Роберта Мюллера, Манафорт заработал в Украине за почти 10 лет более $60 млн, которые распределял по более чем 30 банковским счетам в трех странах. Его защита заявила, что "украинские олигархи требовали тайные платежи"  

Манафорта обвиняют по 18 пунктам, в том числе в заговоре против государства и отмывании денег. В совокупности ему грозит до 305 лет тюрьмы. Он не признает себя виновным, хотя попытка опротестовать расследование Мюллера была неудачной. 

15 июня суд в Вашингтоне принял решение о взятии под стражу Манфорта. Президент США Дональд Трамп назвал решение суда "несправедливым". Манафорт ждал суда в тюрьме им. Уильяма Тюрсдейла в Александрии, штат Вирджиния. Процесс начался 31 июля.

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Теги: пол манафорт, дональд трамп, аль капоне, альфонсе капоне
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