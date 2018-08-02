Трамп сравнил экс-главу своего штаба Манафорта с Аль Капоне

Дональд Трамп (фото - пресс-служба НАТО)

"Посмотрим в историю, к кому относились хуже, легендарному главарю преступной группировки, убийце и "врагу общества номер один" Альфонсе Капоне или Полу Манафорту, политтехнологу и любимцу Рейгана и Доула, который сейчас содержится в одиночной камере, хотя не признан виновным ни в чем?" - задался вопросом американский лидер.

Президент США Дональд Трамп заявил, что люди относятся к бывшему главе его предвыборного штаба Полу Манафорту хуже, чем к гангстеру Аль Капоне. Об этом он написал в своем Twitter .

Аль Капоне - представитель организованной преступности США эпохи Сухого закона и Великой депрессии, зародившейся там под влиянием итальянской мафии. Был гангстером, вел игорный бизнес, занимался сутенерством и благотворительностью. Действовал в 1920—1930-х годах в Чикаго.

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В конце зимы 2018-го против Манафорта и его помощника Гейтса власти США выдвинули обвинения в уклонении от налогов на доходы, полученные в Украине при Януковиче. По данным расследующего "российское дело" Роберта Мюллера, Манафорт заработал в Украине за почти 10 лет более $60 млн, которые распределял по более чем 30 банковским счетам в трех странах. Его защита заявила, что "украинские олигархи требовали тайные платежи"

Манафорта обвиняют по 18 пунктам, в том числе в заговоре против государства и отмывании денег. В совокупности ему грозит до 305 лет тюрьмы. Он не признает себя виновным, хотя попытка опротестовать расследование Мюллера была неудачной.