Трамп сворачивает военные учения США с Южной Кореей

Ким Чен Ын и Дональд Трамп подписывают совместный документ (фото -

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Американский президент ставит на паузу военные учения возле Корейского полуострова - не хочет провоцировать Ким Чен Ына

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Президент США Дональд Трамп пообещал приостановить традиционные военные учения с Южной Кореей, пока переговоры о ядерном разоружении КНДР продвигаются в правильном направлении. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном.

"Мы приостановим военные учения (что сохранит нам огромную сумму денег) до тех пор, пока не увидим, что будущие переговоры идут не так, как должно",- заявил Трамп, назвав учения на Корейском полуострове "провокационными" (для режима КНДР) и дорогостоящими "военными играми".

При этом он добавил, что США не будут сокращать военный контингент в регионе.

Санкции против КНДР также сохранятся, отметил он, до полной верификации уничтожения ядерного арсенала страны.

По мнению американского президента, для полной денуклеаризации Корейского полуострова потребуется некоторое время, а сам процесс "начнется очень скоро".

Сегодня, 12 июня, президент США Дональд Трамп и руководитель КНДР Ким Чен Ын во время двустороннего исторического саммита в Сингапуре подписали совместный документ о денуклеаризация Корейского полуострова под гарантии США.