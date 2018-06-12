Трамп сворачивает военные учения США с Южной Кореей

Президент США Дональд Трамп пообещал приостановить традиционные военные учения с Южной Кореей, пока переговоры о ядерном разоружении КНДР продвигаются в правильном направлении. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном.
"Мы приостановим военные учения (что сохранит нам огромную сумму денег) до тех пор, пока не увидим, что будущие переговоры идут не так, как должно",- заявил Трамп, назвав учения на Корейском полуострове "провокационными" (для режима КНДР) и дорогостоящими "военными играми".
При этом он добавил, что США не будут сокращать военный контингент в регионе.
Санкции против КНДР также сохранятся, отметил он, до полной верификации уничтожения ядерного арсенала страны.
По мнению американского президента, для полной денуклеаризации Корейского полуострова потребуется некоторое время, а сам процесс "начнется очень скоро".
Сегодня, 12 июня, президент США Дональд Трамп и руководитель КНДР Ким Чен Ын во время двустороннего исторического саммита в Сингапуре подписали совместный документ о денуклеаризация Корейского полуострова под гарантии США.