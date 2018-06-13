Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
13.06.2018, 12:18

Трамп: У нас с Кимом классные отношения, а хейтеры снова вопят

Трамп: У нас с Кимом классные отношения, а хейтеры снова вопят - Фото
Ким Чен Ын и Дональд Трамп (фото - twitter.com/Scavino45)

"Никаких больше запусков ракет, ядерных испытаний или исследований в Северной Корее", - радуется в своем микроблоге хозяин Белого дома

Реклама
Реклама

Американский лидер Дональд Трамп, который почти полтора года переругивался с диктатором КНДР Ким Чен Ыном в соцсетях и СМИ, а вчера встретился с ним в Сингапуре, указал своим критикам на их "непоследовательность". По мнению хозяина Белого дома, саммит с Кимом показал, что "реальные перемены возможны", заявил он в Twitter.

"Год назад писаки и говорящие головы, а также люди, которые не смогли сделать этого ранее, умоляли о примирении и мире: "Пожалуйста, встретьтесь, не доводите до войны". Теперь, когда мы встретились, и у нас с Ким Чен Ыном классные отношения, те же самые хейтеры вопят: "Ты не должен был (с ним) встречаться, не встречайся!" - пишет в микроблоге американский президент.

Трамп выразил убеждение, что после двусторонней встречи делегаций США-КНДР в Азии "мир сделал шаг назад от ядерной катастрофы", добавив слова благодарности Киму.

Отметим, что осенью 2017 года в КНДР приговорили "старого раба денег" Трампа к смертной казни.

Читайте мнение о саммите США-КНДР: Заруба приближается

12 июня 2018 года Трамп и Ким встретились на саммите в Сингапуре, подписав документ о денуклеаризация КНДР под гарантии США. Трамп пообещал приостановить раздражающие Пхеньян военные учения с Южной Кореей, пока переговоры о разоружении "продвигаются в правильном направлении".

LIGA.net собрала реакцию соцсетей на историческую встречу, а также выпустила материал "Встреча Трамп-Ким: о чем договорились и что дальше".

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: денуклеаризация, дональд трамп, ким чен ын, ядерное оружие, сингапур, саммит
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Мир, дружба, бургер: реакция соцсетей на встречу Трампа с Кимом
Мир Мир, дружба, бургер: реакция соцсетей на встречу Трампа с Кимом
Заруба приближается
Мнение Заруба приближается
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 