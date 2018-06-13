Трамп: У нас с Кимом классные отношения, а хейтеры снова вопят

Ким Чен Ын и Дональд Трамп (фото - twitter.com/Scavino45)

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"Никаких больше запусков ракет, ядерных испытаний или исследований в Северной Корее", - радуется в своем микроблоге хозяин Белого дома

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Американский лидер Дональд Трамп, который почти полтора года переругивался с диктатором КНДР Ким Чен Ыном в соцсетях и СМИ, а вчера встретился с ним в Сингапуре, указал своим критикам на их "непоследовательность". По мнению хозяина Белого дома, саммит с Кимом показал, что "реальные перемены возможны", заявил он в Twitter.

"Год назад писаки и говорящие головы, а также люди, которые не смогли сделать этого ранее, умоляли о примирении и мире: "Пожалуйста, встретьтесь, не доводите до войны". Теперь, когда мы встретились, и у нас с Ким Чен Ыном классные отношения, те же самые хейтеры вопят: "Ты не должен был (с ним) встречаться, не встречайся!" - пишет в микроблоге американский президент.

Трамп выразил убеждение, что после двусторонней встречи делегаций США-КНДР в Азии "мир сделал шаг назад от ядерной катастрофы", добавив слова благодарности Киму.

Отметим, что осенью 2017 года в КНДР приговорили "старого раба денег" Трампа к смертной казни.

Читайте мнение о саммите США-КНДР: Заруба приближается

12 июня 2018 года Трамп и Ким встретились на саммите в Сингапуре, подписав документ о денуклеаризация КНДР под гарантии США. Трамп пообещал приостановить раздражающие Пхеньян военные учения с Южной Кореей, пока переговоры о разоружении "продвигаются в правильном направлении".

LIGA.net собрала реакцию соцсетей на историческую встречу, а также выпустила материал "Встреча Трамп-Ким: о чем договорились и что дальше".