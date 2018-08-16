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16.08.2018, 13:22

Трамп упростил применение кибероружия США - WSJ

Трамп упростил применение кибероружия США - WSJ - Фото
Дональд Трамп (фото - Getty Images)

Директива Обамы предусматривала сложную процедуру согласования применения кибероружия. По информации источников, ее отмениили

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Президент США Дональд Трамп отменил меморандум времен Барака Обамы, который ограничивал использование кибероружия властями. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их словам, 15 августа был подписан приказ о пересмотре этих правил, известных как Директива 20. В них предусмотрен процесс межведомственных согласований перед началом кибератаки, особенно против иностранных противников. 

В конце июля в США создали рабочую группу по противодействию российским угрозам в киберпространстве.

В Минюсте США уверены, что Россия будет и дальше пытаться манипулировать выборами в США. 

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Теги: дональд трамп, кибератака, директива
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