Трамп: Встреча с Ким Чен Ыном все еще может состояться

Дональд Трамп Фото: Getty Images

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Вчера Трамп отменил историческую встречу с Ким Чен Ыном, которая должна была состояться 12 июня 2018 года в Сингапуре

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Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном все еще может состояться, и не исключено, что это случится 12 июня, сообщает Reuters.

"Мы посмотрим, что будет происходить. Мы разговариваем с ними сейчас ... Это может быть даже 12-е... Мы хотели бы это сделать", - сказал Трамп.

24 мая президент США Трамп отменил историческую встречу с Ким Чен Ыном, которая должна была состояться 12 июня 2018 года в Сингапуре.

В этот же день сообщалось, что Северная Корея в присутствии иностранных журналистов произвела серию взрывов на полигоне для ядерных испытаний Пхунгери, назвав это его демонтажем.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Трамп отменил встречу, так как убедился в отсутствии перспектив ее удачного исхода.