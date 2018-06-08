Трамп задумался над помилованием Мохаммеда Али

Мохаммед Али Фото: gettyimages.com

commenthover

На самом же деле помилование покойному спортсмену не нужно, отметил его адвокат

Реклама

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявил, что подумывает о посмертном помиловании американского боксера Мохаммеда Али по делу об уклонении от службы в армии. Об этом сообщает ВВС.

По словам Трампа, он "очень серьезно" задумался о помиловании Али. "Тогда он был не очень популярен, но сейчас о нем все знают", - заявил он и добавил, что, помимо боксера, думает о помиловании еще "тысяч людей".

На самом же деле помилование Али не нужно, отметил его адвокат Рон Твил. Боксер в 1967 году был приговорен к пяти годам тюрьмы за отказ служить во Вьетнаме. Али подал апелляцию и в 1971 году добился отмены приговора.

Ранее Трамп по просьбе фотомодели Ким Кардашян помиловал 63-летнюю Элис Джонсон, которая отбывает пожизненное заключение за торговлю наркотиками.