Трамп заявил, что оговорился - верит спецслужбам США, а не Путину

Дональд Трамп (фото - пресс-служба НАТО)

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Президент США сказал, что для защиты выборы в Конгресс в ноябре 2018 года, его администрация будет действовать агрессивно

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Президент США Дональд Трамп заявил, что согласен с выводами разведки США о том, что Россия вмешивалась в американские выборы. Об этом Трамп заявил на пресс-конференции в Белом доме, передает Reuters.

По словам Трампа, он доверяет учреждениям США, а на конференции в Хельсинки он оговорился.

Выступая перед журналистами в Овальном кабинете, Трамп сказал, что полностью доверяет и поддерживает разведывательные службы США и принимает их вывод о том, что Россия вмешалась в выборы.

При этом он добавил, что действия РФ не повлияли на результаты голосования, и его администрация будет действовать агрессивно, чтобы защитить выборы в Конгресс в ноябре 2018 года.

16 июля 2018 года в Хельсинки состоялась двухчасовая встреча тет-а-тет Трампа и Путина. LIGA.net вела подробную хронику этого события.

Ранее сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил - то, как и что Трамп говорил в Хельсинки, является "одним из самых позорных выступлений президентов США в истории", а саму встречу назвал "трагической ошибкой" Вашингтона.