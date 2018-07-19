Трамп заявил, что уже не может дождаться второй встречи с Путиным

Дональд Трамп (фото - пресс-служба НАТО)

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По словам американского президента, эта встреча нужна для начала реализации обсуждаемых вопросов

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Президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет своей второй встречи с президентом России Владимиром Путиным, настаивая на том, что первая встреча прошла успешно, несмотря на критику в США и за рубежом. Об этом Трамп написал в Twitter.

"Я с нетерпением ожидаю нашего второго саммита, чтобы мы могли приступить к реализации некоторых из обсуждаемых вопросов, включая борьбу с терроризмом, безопасность Израиля, ядерное распространение, кибератаки, торговлю, Украину, мир на Ближнем Востоке, Северную Корею и многое другое», - написал Трамп.

"Есть много ответов, простые и сложные, на эти проблемы... они ВСЕ могут быть решены!" – добавил он.

16 июля 2018 года в Хельсинки состоялась двухчасовая встреча тет-а-тет Трампа и Путина. LIGA.net вела подробную хронику этого события.

Ранее сенатор-республиканец Джон Маккейн назвал выступление Трамп в Хельсинки "одним из самых позорных выступлений президентов США в истории", а саму встречу назвал "трагической ошибкой" Вашингтона.

Директор разведки Дэн Коутс также раскритиковал сомнения Трампа о вмешательстве РФ в выборы в США.

Представители Республиканской партии осудили Трампа, экс-глава ЦРУ Джон Бреннан обвинил президента США в измене и назвал его комментарии имбецильными.