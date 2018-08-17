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17.08.2018, 23:53

Трамп заявил, что уже вернул США величие

Трамп заявил, что уже вернул США величие - Фото
Дональд Трамп (фото - gettyimages.com)

Президент США пообещал американцам, что "дальше будет только лучше"

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Президент США Дональд Трамп заявил, что сделал Америку великой. Об этом он написал в Twitter, комментируя на заявление губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

"Я уже вернул Америке величие. Достаточно посмотреть на рыночные показатели, уровень занятости, положение в армии - всюду рекорды", - сказал Трамп.

По его словам, "дальше все будет только лучше".

Ранее Куомо, который представляет Демократическую партию, отметил, что не надо возвращать США величие, поскольку в прошлом страна не была такой уж великой.

15 августа 2018 года Трамп остался недоволен оборонным бюджетом США/

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Теги: США, дональд трамп, величие
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