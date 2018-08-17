Трамп заявил, что уже вернул США величие

Президент США Дональд Трамп заявил, что сделал Америку великой. Об этом он написал в Twitter, комментируя на заявление губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.
"Я уже вернул Америке величие. Достаточно посмотреть на рыночные показатели, уровень занятости, положение в армии - всюду рекорды", - сказал Трамп.
По его словам, "дальше все будет только лучше".
Ранее Куомо, который представляет Демократическую партию, отметил, что не надо возвращать США величие, поскольку в прошлом страна не была такой уж великой.
15 августа 2018 года Трамп остался недоволен оборонным бюджетом США/