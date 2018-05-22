Трамп заявил о возможном переносе встречи с Ким Чен Ыном

Дональд Трамп Фото: Getty Images

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По данным Reuters, Трамп сказал, что существует большая вероятность того, что саммит не состоится в июне

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Президент США Дональд Трамп заявил, что запланированный на следующий месяц исторический саммит с лидером Северной Кореей Ким Чен Ыном может быть отложен. Об этом сообщает ВВС.

Трамп сказал, что намечена встреча с президентом Южной Кореи Мун Чже Ином в Белом доме для обсуждения саммита.

Ин «вероятно, скажет президенту Трампу, чего ожидать и чего не ожидать от Ким Чен Ына», - передает ВВС сообщение южнокорейского информационного агентства Yonhap.

По данным Reuters, Трамп сказал, что существует большая вероятность того, что саммит не состоится в июне.

«Если этого не произойдет, возможно, это произойдет позже», - отметил Трамп.

15 мая власти Северной Кореи отменили встречу на высоком уровне с представителями Южной Кореи за день до намеченной даты из-за совместных военных учений США и Южной Кореи.

По этой же причине официальный Пхеньян пригрозил, что встреча с Трампом может сорваться. Она должна пройти 12 июня в Сингапуре.