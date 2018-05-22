Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Общество
Здоровье
Культура
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
22.05.2018, 20:17

Трамп заявил о возможном переносе встречи с Ким Чен Ыном

Трамп заявил о возможном переносе встречи с Ким Чен Ыном - Фото
Дональд Трамп Фото: Getty Images

По данным Reuters, Трамп сказал, что существует большая вероятность того, что саммит не состоится в июне

Реклама
Реклама

Президент США Дональд Трамп заявил, что запланированный на следующий месяц исторический саммит с лидером Северной Кореей Ким Чен Ыном может быть отложен. Об этом сообщает ВВС.

Трамп сказал, что намечена встреча с президентом Южной Кореи Мун Чже Ином в Белом доме для обсуждения саммита.

Ин «вероятно, скажет президенту Трампу, чего ожидать и чего не ожидать от Ким Чен Ына», - передает ВВС сообщение южнокорейского информационного агентства Yonhap.

По данным Reuters, Трамп сказал, что существует большая вероятность того, что саммит не состоится в июне.

«Если этого не произойдет, возможно, это произойдет позже», - отметил Трамп.

15 мая власти Северной Кореи отменили встречу на высоком уровне с представителями Южной Кореи за день до намеченной даты из-за совместных военных учений США и Южной Кореи. 

По этой же причине официальный Пхеньян пригрозил, что встреча с Трампом может сорваться. Она должна пройти 12 июня в Сингапуре.

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Мун Чже Ин, дональд трамп, ким чен ын, корея, встреча
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Трамп встретится с Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня
Мир Трамп встретится с Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня
Корея делает исторический шаг к миру
Мир Корея делает исторический шаг к миру
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 