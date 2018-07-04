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04.07.2018, 18:57

Трампа и Путина в Хельсинки встретят протестами

Трампа и Путина в Хельсинки встретят протестами - Фото
Дональд Трамп и Владимир Путин (фото - Getty Images)

Один из заявителей акций – "молодежка" финской партии планирует критиковать хозяина Кремля за аннексию Крыма, президента США – за пошлины против ЕС

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В Хельсинки 16 июля, в день встречи в столице Финляндии президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, пройдут акции протеста, адресованные обеим лидерам. Об этом сообщает финский портал Yle.

Пока известно о четырех запланированных акциях. Две из них проведут молодежное крыло финской правоцентристской партии Национальная коалиция и группа россиян, живущих в Финляндии. Точных сведений об организаторах двух других пикетов пока нет.

На акции "молодежки" Национальной коалиции планируют критиковать Путина за оккупацию Россией украинского Крыма, а Трампа – за дополнительные таможенные пошлины, наложенные на Евросоюз.

Также протестную акцию анонсировало Facebook-сообщество "Хельсинки за права человека", однако в полиции о таком заявителе не слышали.

Столичные власти считают, что за оставшиеся полторы недели до встречи число заявок на проведение пикетов увеличится. Места проведения акций будут подтверждены полицией после того, как будет названо точное место саммита Трампа и Путина.

Читайте также: Трамп, Путин и Крым: возможна ли сделка в Хельсинки

3 июля американский телеканал CNN сообщал, что Трамп намерен в начале российско-американских переговоров в Хельсинки встретиться с Путиным тет-а-тет, без помощников.

Трамп и Путин дважды встречались в кулуарах международных саммитов, по меньшей мере восемь раз разговаривали по телефону, однако официальных двухсторонних переговоров ни разу не вели.

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Теги: встреча Путина и Трампа, дональд трамп, протесты, владимир путин, хельсинки
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