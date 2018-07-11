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11.07.2018, 07:58

Трампа не встретило руководство Бельгии: все смотрели футбол

Трампа не встретило руководство Бельгии: все смотрели футбол - Фото
Мелания Трамп и Дональд Трамп (фото - BELGA)

Трамп прилетел в Брюссель вчера, 10 июля, и его встречали только представители МИД

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Президент США Дональд Трамп прилетел в Брюссель на саммит НАТО. В аэропорту его встретили только представители бельгийского МИД, сообщает издание Le Soir.

Премьер-министр страны Шарль Мишель смотрел игру национальной сборной на чемпионате мира по футболу в фан-зоне, а король Филипп с министром иностранных дел смотрели матч в Санкт-Петербурге.

Когда Трамп прилетел в Брюссель в мае прошлого года его встречало все руководство страны, была в том числе и встреча с королем. 

Сегодня, 11 июля, основными темами на саммите НАТО станут противостояние РФ и усиление альянса.

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Теги: дональд трамп, встреча, брюссель, саммит нато
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