Трампа не встретило руководство Бельгии: все смотрели футбол

Президент США Дональд Трамп прилетел в Брюссель на саммит НАТО. В аэропорту его встретили только представители бельгийского МИД, сообщает издание Le Soir.
Премьер-министр страны Шарль Мишель смотрел игру национальной сборной на чемпионате мира по футболу в фан-зоне, а король Филипп с министром иностранных дел смотрели матч в Санкт-Петербурге.
Когда Трамп прилетел в Брюссель в мае прошлого года его встречало все руководство страны, была в том числе и встреча с королем.
Сегодня, 11 июля, основными темами на саммите НАТО станут противостояние РФ и усиление альянса.