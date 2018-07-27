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27.07.2018, 11:02

"Тревожная финансовая ситуация": в ООН заявили о нехватке средств

"Тревожная финансовая ситуация": в ООН заявили о нехватке средств - Фото
Лого ЮНИСЕФ

Представитель генсека призвал государства-члены ООН вовремя платить взносы

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Представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик заявил, что объединение находится в "тревожной финансовой ситуации". Об этом сообщает пресс-служба ООН.

По его словам, причиной стало то, что многие страны не уплатили взносы, либо вносят деньги с опозданием.

Он уточнил, что генсек ООН Антониу Гутерреш поручил начать разработку системы экономии.

"Мы часто, особенно в это время года получаем недостаточно средств, но по сравнению с ситуацией, которая была в прошлом году, мы никогда не получали так мало в это время", - сказал Дюжаррик.

Представитель генсека призвал государства-члены ООН вовремя платить взносы.

23 апреля 2018 года Гутерреш заявил о возвращении холодной войны.

 

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Теги: ООН, антониу гутерреш, финансирование
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