Трое украинцев оказались под обломками дома в Праге - СМИ

Фото: gettyimages.com

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При этом один из них получил серьезную травму позвоночника и сейчас находится в состоянии искусственной комы

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В центре Праги двое жителей Хуста и один Виноградова Закарпатской области оказались под завалами в результате обрушения дома, который они ремонтировали. Об этом сообщает издание Голос Карпат.

По информации издания, в здании обрушились два этажа.

Трое украинцев были госпитализированы. При этом житель Виноградова получил серьезную травму позвоночника, сейчас его ввели в искусственную кому.

Устанавливается причина обрушения.

Также издание отмечает, что, по его информации, украинцы работали на объекте нелегально.

Чешские СМИ подтверждают информацию об аварии в здании в Праге и трех пострадавших рабочих, однако их национальность не уточняется.

LIGA.net пытается получить подтверждение этой информации в украинском МИД.