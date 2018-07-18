Трое украинцев оказались под обломками дома в Праге - СМИ

В центре Праги двое жителей Хуста и один Виноградова Закарпатской области оказались под завалами в результате обрушения дома, который они ремонтировали. Об этом сообщает издание Голос Карпат.
По информации издания, в здании обрушились два этажа.
Трое украинцев были госпитализированы. При этом житель Виноградова получил серьезную травму позвоночника, сейчас его ввели в искусственную кому.
Устанавливается причина обрушения.
Также издание отмечает, что, по его информации, украинцы работали на объекте нелегально.
Чешские СМИ подтверждают информацию об аварии в здании в Праге и трех пострадавших рабочих, однако их национальность не уточняется.
LIGA.net пытается получить подтверждение этой информации в украинском МИД.