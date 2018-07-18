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18.07.2018, 18:43

Трое украинцев оказались под обломками дома в Праге - СМИ

Трое украинцев оказались под обломками дома в Праге - СМИ - Фото
Фото: gettyimages.com

При этом один из них получил серьезную травму позвоночника и сейчас находится в состоянии искусственной комы

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В центре Праги двое жителей Хуста и один Виноградова Закарпатской области оказались под завалами в результате обрушения дома, который они ремонтировали. Об этом сообщает издание Голос Карпат.

По информации издания, в здании обрушились два этажа.

Трое украинцев были госпитализированы. При этом житель Виноградова получил серьезную травму позвоночника, сейчас его ввели в искусственную кому.

Устанавливается причина обрушения.

Также издание отмечает, что, по его информации, украинцы работали на объекте нелегально.

Чешские СМИ подтверждают информацию об аварии в здании в Праге и трех пострадавших рабочих, однако их национальность не уточняется.

LIGA.net пытается получить подтверждение этой информации в украинском МИД.

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Теги: ремонт, украинцы, прага, дом, завал
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