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08.06.2018, 07:06

Трюдо предупредил Трампа, что протекционизм вредит США

Трюдо предупредил Трампа, что протекционизм вредит США - Фото
Джастин Трюдо﻿ (фото - gettyimages.com)

Рабочие места в США оказались под угрозой из-за действий Дональда Трампа и его Администрации, сказал премьер-министр Канады

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Введение США дополнительных пошлин на импорт стали и алюминия из ЕС и Канады вредит американским сотрудникам.Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Оттаве, сообщает Укринформ.

"Рабочие места в США оказались под угрозой из-за действий Дональда Трампа и его Администрации. Если нам удастся подчеркнуть – и мы видим, что внутри США тоже усиливается давление – возможно, он изменит свою позицию", - сказал Трюдо.

Макрон подчеркнул, что экономические противостояния вредят всем.

"Торговая война не идет на пользу никому. Она начнет вредить американским работникам, цена сырья будет расти, и вся промышленность станет менее конкурентоспособной", - подчеркнул президент Франции.

19 марта 2018 года Министерство торговли США заявило, что будет рассматривать заявки компаний на исключение из новых правил уплаты ввозных пошлин на сталь и алюминий в течение 90 дней с момента получения заявки.

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Теги: дональд трамп, Джастин Трюдо, эмманюэль макрон, пошлины на сталь
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