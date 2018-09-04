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04.09.2018, 08:08

Туманность, вытянутая промчавшейся сквозь нее звездой: фото NASA

Туманность, вытянутая промчавшейся сквозь нее звездой: фото NASA - Фото
Хаббл (фото — пресс-служба NASA)

В отличие от большинства объектов "интереса" Хаббла, туманность, хоть и была открыта спутником IRAS еще в 1983 году, толком не изучалась

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Орбитальный телескоп--старожил Hubble сделал фотографию малоизученной туманности IRAS 05437+2502 в направлении созвездия Тельца. Как пишет пресс-служба NASА, объект расположен "среди ярких звезд и темных облаков газа, которые окружают его" у галактической плоскости Млечного Пути.

Точное происхождение IRAS 05437+2502 неизвестно.

"Кажется, это небольшая, довольно изолированная область "колыбели звезд". Похоже, за зрелищными формами газа стоит эффект подсвечивания жестким ультрафиолетом со сторон ярких молодых звезд", - отметили астрономы.

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Яркая и напоминающая бумеранг дуга в "верхней" части туманности может поведать более драматическую историю, уточняют они.

Эту необычно острую, яркую дугу могло создать взаимодействие высокоскоростной молодой звезды с газопылевым облаком. Такую "шуструю" звезду могло выбросить из отдаленного молодого кластера, и через туманность она пропутешествовала на скорости 200 тысяч км/ч или более, "вытянув" за собой туманность.

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Размер туманности на небосводе составляет всего 1/18 часть полного диска Луны.

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Теги: космос, фото, астрономия, хаббл, туманность
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