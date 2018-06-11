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11.06.2018, 16:18

Турция начала военную операцию на севере Ирака - Anadolu

Турция начала военную операцию на севере Ирака - Anadolu - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Getty Images

Эрдоган заявил о начале военных ударов по иракским курдам в районах Кандиль и Синджар

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции против иракских курдов в районах Кандиль и Синджар началась. Об этом сообщает турецкое государственное агентство Anadolu.

По словам Эрдогана, 20 самолетов ВВС Турции уничтожили 14 крупных объектов PKK (Рабочая партия Курдистана - ред.).

"Это только начало, операция будет продолжена. Вооруженные силы Турции очистят от террористов иракский Кандиль так же, как сделали это в сирийских районах Африн, Джераблус, Эль-Баб и Аазаз", - заявил турецкий президент.

Hürriyet Daily News пишет, что вице-премьер-министр и представитель правительства Бекир Боздай 11 июня заявил о смене "антитеррористической политики Турции" от оборонительной к наступательной внутри страны и за ее пределами.

 "Военные операции в северном Ираке продолжаются. Они регулируются в соответствии с международным правом. Эта операция будет продолжаться по плану", - сказал он.

Ранее в интервью изданию CNN Turk Эрдоган заявил, что, если Багдад не избавит свою территорию от курдских вооруженных формирований, города Кандиль, Махмур и Синджар станут мишенью для турецкой армии.

В январе Турция начала на севере Сирии наземную операцию Оливковая ветвь, когда турецкие войска вместе с союзной Свободной сирийской армии (FSA) вступили в боевые столкновения с курдским боевым крылом PKK - Отрядами yародной самообороны (YPG). 

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Теги: Эрдоган Реджеп Тайип, ирак, Турция, иракские курды, иракский курдистан, рабочая партия курдистана, кандиль, синджар
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