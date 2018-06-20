Турция получит F-35 несмотря на протест Конгресса - Пентагон

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Представитель Пентагона сообщил, что туркам передадут первые самолеты уже в четверг

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Турция получит первые американские истребители F-35 несмотря на противодействие конгресса США в связи с договоренностью Анкары с Москвой о поставках С-400. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Майк Эндрюс, передает CNN.

По его словам, что церемония передачи самолетов состоится в четверг, 21 июня, в Форт-Уэрт в штате Техас.

Эндрюс сказал, что турецкие пилоты в данный момент находятся на авиабазе ВВС США в Аризоне и уже готовятся к тренировочным полетам на истребителе этого типа.

Анкара ранее пообещали найти альтернативу американским самолетам после решения Сената США, который 18 июня проголосовал за законопроект о блокировании продажи Турции истребителей F-35 из-за договоренностей Анкары с Москвой о поставках систем противовоздушной обороны С-400.

В программе приобретения американских истребителей Турция является одной из стран-партнеров. Анкара планировала купить 100 самолетов на сумму около 10 млрд долларов.

4 апреля стало известно, что российские С-400 поступят в Турцию в июле 2019 года. 28 апреля новый государственный секретарь США Майкл Помпео пригрозил Турции санкциями в случае С-40, а 29 апреля глава турецкого МИД заявил, что покупка С-400 уже завершена и санкциями ее не остановить.