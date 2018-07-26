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26.07.2018, 22:42

Турцию не испугали угрозы Трампа

Турцию не испугали угрозы Трампа - Фото
Турция

Американского пастора обвиняют в Турции в терроризме и шпионаже

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Турция не будет терпеть угрозы Соединенных Штатов в связи с задержанием американского пастора. Об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу написал в Twitter.

"Никто не указывает Турции. Мы никогда не будем терпеть угрозы от кого-либо. Верховенство закона для всех; никаких исключений", - написал Чавушоглу.

Ранее сегодня президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что Соединенные Штаты введут "большие санкции" против Турции за удерживание Анкарой американского пастора Эндрю Брэнсона, обвиняемого в терроризме и шпионаже.

Пастор Эндрю Брэнсон работал в Турции более 20 лет. Его задержали в 2016 году и обвинили в терроризме и шпионаже. Анкара заявляет, что Брэнсон якобы помогал группам, которые стояли за организацией военного переворота в Турции в июле 2016 года.

25 июля 2018 года Брэнсона взяли под домашний арест. Государственный секретарь США Майкл Помпео заявил, что Турция должна освободить его и отпустить на родину.

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Теги: Турция, Мевлют Чавушоглу, Эндрю Брэнсон
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