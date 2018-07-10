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10.07.2018, 14:58

Туск - Трампу: На встрече с Путиным помните, кто ваш друг

Туск - Трампу: На встрече с Путиным помните, кто ваш друг - Фото
Дональд Туск (фото - Flickr/© European Union 2017 - Eu Parliament)

Президент Евросовета посоветовал Трампу не забывать о солидарности и стратегической дружбе

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Президент Европейского совета Дональд Туск призвал президента США Дональда Трампа перед встречей с российским президентом Владимиром Путиным не забывать, что именно ЕС - стратегический партнер Соединенных Штатов. Об этом Туск сказал на пресс-конференции, передает Европейская правда

Туск ответил на постоянную критику Трампа о недостаточном финансировании обороны, что сегодня европейские оборонные расходы превосходят российские. 

"Деньги важны, но солидарность еще более важна. Европа первой отреагировала после терактов 11 сентября, а европейские военные вместе с американскими берут участие в миссиях в Афганистане. Не забывайте об этом, когда мы завтра встретимся на саммите, а также, когда вы встретитесь с президентом Путиным в Хельсинки. Всегда стоит знать, кто ваш стратегический друг и кто ваша стратегическая проблема", - подчеркнул президент Евросовета. 

Встреча президентов двух стран состоится в Хельсинки 16 июля 2018 года.

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Теги: дональд трамп, дональд туск, встреча трампа и путина
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